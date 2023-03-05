النزاهة: استقدام مدير صحة النجف الأسبق

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاحد، عن استقدام عام مدير صحة النجف الأسبق.

وقالت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة في بيان ان "محكمة تحقيق النجف المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة قرَّرت استقدام المدير الأسبق لدائرة الصحَّة في المحافظة، إضافة إلى ثلاثةٍ من مُوظَّفي الدائرة؛ لقيامه بتجـاوز صلاحيَّاته وتوقيع عقود وصرف مبلغ قدرُهُ (995,000,000) مليون دينار بشكلٍ مُخالفٍ للقانون، فضلاً عن عدم اتّخاذه الإجراءات القانونيَّـة ومفاتحة وزارة الصحَّة قبل التعاقد".

وأضافت: "محكمة تحقيق النجف أصدرت أمر الاستقدام؛ استناداً إلى أحكام المادة (341) ق.ع"، لافتةً إلى أنَّ "الهيئة أعلنت الشهر الماضي رصدها حصول تجاوزٍ من قبل مُدير صحَّة النجف الأسبق لصلاحيَّاته، وتوقيعه عقوداً ومعاملات لصرف المبلغ المذكور، وشراء جهاز " كاما كاميرا" دون مفاتحة وزارة الصحَّة".