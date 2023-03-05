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بافل طالباني: جميع مشاكل اقليم كردستان تعالج في بغداد


اعتبر رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل جلال طالباني، الأحد، أن جميع مشاكل اقليم كردستان العراق تعالج في بغداد عن طريق الدستور والحوار.

وقال طالباني خلال مراسم جماهيرية في مدينة رانية لاحياء ذكرى انتفاضة شعب كردستان بحسب بيان، إن "شعب كردستان قدم تضحيات كبيرة للتحرر من الديكتاتورية"، مشيرا الى "ضرورة تقديم المزيد من الخدمات للمواطنين".

واضاف "نحن نعتذر من الشعب لاننا لم نقدم خدمات افضل"، مؤكداً ان "الاتحاد الوطني الكردستاني اكثر قوة الآن ولديه علاقات واسعة وكبيرة وشعب كردستان تعرض الى ظلم كبير ولم يحصل على الخدمات بمستوى التضحيات التي قدمها".

ووجه طالباني سؤالاً الى الجماهير بحسب البيان، وقال لهم "هل انتم راضون عن الاوضاع الراهنة في اقليم كردستان، هل تقدمتم كما هو مطلوب، نعم انتم غير راضين والاتحاد الوطني الكردستاني ايضا غير راض عن الاوضاع ويريد تصحيح المسار وانهاء التفرد بالتعاون معكم".

وتابع "منذ سنتين يسعى الاتحاد الوطني الكردستاني لملء الفراغ الذي تركته الحكومة، نحن غير راضين عن الاوضاع التي يمر بها اقليم كردستان، تعرضتم للظلم، نعم صحيح لكن انا ادعوكم الى التفاؤل"، مضيفاً أن "الاتحاد الوطني الكردستاني في افضل مراحله وعلينا احترام تضحيات شعبنا وشهدائنا وعلينا ان نعمل معاً لتنفيذ جميع الاهداف وخدمة المواطنين بافضل صورة".

ولفت طالباني بالقول "نحن سنعمل مع القوى الخيرة واخوتنا وحلفائنا في بغداد من اجل عراق مزدهر وتقديم افضل الخدمات للمواطنين"، مشدداً على ان "جميع مشاكل اقليم كردستان تعالج في بغداد عن طريق الدستور والحوار والتفاهم الاخوي".

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