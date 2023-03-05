المندلاوي يدعو إلى زيادة رواتب المتقاعدين

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، الأحد، أن الطريق الوحيد لتحسين الظروف المعيشية لشريحة المتقاعدين يمر من خلال زيادة الرواتب التقاعدية وكذلك خفض نسبة الاستقطاعات الشهرية الخاصة بفوائد السلف والقروض.

وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان ان "المندلاوي أكد أن الطريق الوحيد لتحسين الظروف المعيشية لشريحة المتقاعدين يمر من خلال زيادة الرواتب التقاعدية وكذلك خفض نسبة الاستقطاعات الشهرية الخاصة بفوائد السلف والقروض من قبل المصارف العاملة تحت سلطة البنك المركزي"، داعياً "مجلس الوزراء إلى التصويت على هذه التوصيات بالفترة المقبلة"، لافتاً إلى أنه "ذلك جاء خلال استقباله بمكتبه ممثلين عن شريحة المتقاعدين، لمناقشة مطالبهم".

وأكد "اعتبارها من أولويات عمل مجلس النواب وكذلك المنهاج الحكومي الذي صوت عليه مجلس النواب لخطة عمل الحكومة الراهنة".

وذكر المندلاوي خلال مخاطبات رسمية معنونة إلى رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي العراقي، بحسب البيان: "ضرورة العمل على تحسين الأوضاع المعاشية للمتقاعدين الذين لم تطرأ حتى الآن على مرتباتهم أي تغييرات منذ فترة طويلة، وإن المتغيرات الاقتصادية الراهنة وزيادة تكلفة الحياة المعيشية التي تسبب بها التضخم نتيجة انخفاض سعر الدينار العراقي، تفرض على الجميع اللجوء إلى إجراءات سريعة لضمان عيش كريم لجميع المواطنين ومنهم شريحة المتقاعدين".

وطالب المندلاوي "بالمباشرة بشمول المتقاعدين غير المستفيدين سابقاً بتوزيع قطع الأراضي السكنية تحقيقاً للعدالة بين المكلفين بخدمة عامة، وشمول شريحة المتقاعدين بقانون التأمين الصحي، كونهم أكثر احتياجاً للرعاية الصحية".