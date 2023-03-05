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رئيس الجمهورية: العراق على استعداد لاستعادة دوره البنّاء على الساحتين الإقليمية والدولية


أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، اليوم الاحد، خلال مؤتمر منتدى أربيل السنوي ان العراق على أهبة الاستعداد لاستعادة دوره البنّاء على الساحتين الإقليمية والدولية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان، انه "نيابة عن رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، ألقى مستشاره الدكتور عدنان إبراهيم محمد كلمة الرئيس في مؤتمر منتدى أربيل السنوي الثاني حول (نقاط التحول ومستقبل الشرق الأوسط)".

وأكد رئيس الجمهورية أن "الأطراف السياسية المعنية عازمة على إيجاد أرضية مشتركة وبناء توافق وطني، مشيرا إلى أن العراق على أهبة الاستعداد لاستعادة دوره البنّاء على الساحتين الإقليمية والدولية".

وأضاف أن "تشكيل الحكومة العراقية الجديدة استغرق بعض الوقت لكن الانتخابات أسفرت عن نتائج مثمرة حيث تمكنا من تعبئة الدعم لمساندة الحكومة الجديدة لتنفيذ برنامجها الوزاري الطموح بما في ذلك إصلاح وتشييد البنى التحتية العامة ومعالجة أزمة السكن والبطالة".

وأشار الرئيس إلى أن "العراق الجديد يهدف إلى تعزيز العلاقات مع جيرانه على أساس الاحترام المتبادل. وكما يسعى من خلال الطرق الدبلوماسية الى معالجة الملفات المشتركة المتعلقة بأمن الحدود وتدفق المياه من دول المنبع لتأمين حصص كافية من المياه لجميع الأطراف".

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