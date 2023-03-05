كمين يطيح بـ"المسؤول العسكري" لقاطع قضاء الرطبة في داعش

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الأحد، القبض على ما يسمى بـ"المسؤول العسكري لقاطع قضاء الرطبة"، في تنظيم داعش الإرهابي، بمحافظة الانبار.

وذكرت المديرية في بيان ، أنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لشعبة (استخبارات وأمن) الفرقة الخامسة وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء التاسع عشر وبالتنسيق مع استخبارات ومكافحة إرهاب الرطبة، تم نصب كمين محكم في سيطرة الرميلة، اسفر عن إلقاء القبض على احد الإرهابيين المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب والذي كان يعمل بصفة ما يسمى المسؤول العسكري لقاطع قضاء الرطبة".

وأشارت إلى "تسليمه إلى جهة الطلب أصولياً".