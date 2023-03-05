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السوداني ومدبولي يترأسان مباحثات العراق ومصر في القاهرة


ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، ورئيس الوزراء في جمهورية مصر العربية مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، المباحثات الرسمية التي عُقدت بين وفدي البلدين.

وأشار السوداني، وفق بيان لمكتبه إلى "العلاقات الأخوية التي تربط شعبي البلدين الشقيقين، وتُطوّر مسار التعاون المشترك، على مختلف الصعد والمجالات، معرباً عن سروره لتلبية الدعوة واللقاء البنّاء مع الجانب المصري"، مؤكداً رغبة العراق بالعمل على تطوير العلاقات، ورفع مستوى التبادل التجاري، وتفعيل اللجان المشتركة بين البلدين إلى مستوى التنفيذ".

من جانبه، أكد رئيس الوزراء المصري "أهمية العمل والتعاون الثنائي بين البلدين لمواجهة آثار الأزمات والتحديات المختلفة التي يشهدها العالم، كما أكد رغبة الحكومة المصرية باتخاذ خطوات تنفيذية جادّة، وعمل ملموس، فيما يخص التعاون بين البلدين، عبر توقيع مذكرات تفاهم في مجالات الاقتصاد والتجارة".

وأعرب الجانب العراقي عن "الانفتاح نحو تعزيز أطر التعاون الثنائي مع جمهورية مصر العربية، ودراسة توقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة خلال أعمال اللجنة العليا المشتركة، المقرّر عقدها خلال شهر أيار أو حزيران المقبلين".

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