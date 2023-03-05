الأخبار

الفتح منتقدا الحلبوسي: يتغافل عن القوانين الهامة لحياة المواطن


انتقد النائب عن تحالف الفتح علي تركي، الاحد، أداء رئاسة البرلمان ورؤساء اللجان خلال الدورة النيابية الحالية، مبينا ان رئيس البرلمان أهمل القوانين الهامة الملامسة لحياة المواطن.

وقال تركي في تصريح لـ / المعلومة /، ان "المواطن ينظر الى البرلمان بشغف لتشريع قوانين تلامس حياته اليومية، الا ان رئاسة مجلس النواب لغاية اللحظة مازالت تدرج مشاريع قوانين ثانوية تتعلق باتفاقيات دولية وانضمام العراق اليها “. 

وأضاف ان "الأداء البرلماني لايزال غير ملبي لطموحات المواطن وحتى بعض الكتل السياسية التي وضعت في برامجها الانتخابية العمل على تشريع قوانين تخص حياة المواطن العراقي بشكل مباشر ". 

وأوضح تركي ان " كتلة الفتح تعمل بكل جدية لأجل الضغط على رئاسة البرلمان ورؤساء اللجان النيابية الى وضع أولوية للقوانين المهمة كتعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي وغيرها من القوانين ذات المصلحة العامة". 

وكان القيادي في تحالف الانبار الموحد محمد دحام، قد اكد في وقت سابق لـ/ المعلومة /، "وصول رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لمرحلة الانهيار السياسي بعد رفضه من قبل جميع شيوخ العشائر في الانبار، مبينا ان "كافة محاولات التوسط والاغراءات من قبل الحلبوسي على وجهاء الانبار بائت بالفشل"

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
رئيس الجمهورية: العراق على استعداد لاستعادة دوره البنّاء على الساحتين الإقليمية والدولية
السوداني والسيسي يناقشان عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك
كمين يطيح بـ"المسؤول العسكري" لقاطع قضاء الرطبة في داعش
السوداني ومدبولي يترأسان مباحثات العراق ومصر في القاهرة
الفتح منتقدا الحلبوسي: يتغافل عن القوانين الهامة لحياة المواطن
بالفيديو .... النسخة الثانية الجديدة من سلام فرمنده
نائبة عن صادقون توضح ابرز عائق امام حسم الموازنة
امتعاض نيابي من تاخير وصول الموازنة إلى البرلمان
التربية تُعيد العمل بنظام "الاعفاء العام" للدراسة الثانوية
رئيس مجلس القضاء يتلقى دعوة رسمية لزيارة الإمارات
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1562.5
الجنيه المصري 47.53
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.1
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
ر. ح. ن : احسنت كنت مراقبا ومازلت لبعض مواقع التواصل الاجتماعي التي تمجد الطاغية المقبور واتباعه من الثلة المجرمة... ولا ...
الموضوع :
الاولى بكم : محاربة المحتوى البعثي السافل والصدامي الهابط
d8awssccf : الولايات المتحدة الامريكية لن تسمح للعراق باقامة ما يسميه رئيس الوزراء (بالعلاقات المتوازنة ) مع كافة الاطراف ...
الموضوع :
السوداني لوزير الخارجية الأميركي: العراق يسعى إلى علاقات متوازنة
حيدر تكليف شهيد العلوي : اللهم عجل لوليك الفرج ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ايو هيثم : وفقكم الله احسنتم النشر ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
سيدحسن العوادي : اللهم صل على محمد وال محمد ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
ضحى كاظم محمد : اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اقضي حاجتي وفك كربي ووفقني في أمور حياتي واخرتي ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد موسوي : بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ابو محمد : احسنت سر ياوزير الداخلية ولاتهتم لاي صوت نشاز فما تقوم به خطوة مهمة جدا ومحل احترام وتقدير ...
الموضوع :
رسالة إلى السيد وزير الداخلية المحترم…بخصوص ملاحقة أدوات المحتوى الهابط …
إم نور : التطرف والتعصب الديني والسياسات المستبدة مشاريع ومصالح الدول الذاتية. مزقت شعوب المنطقة وهجرتها من ديارها لتعاني البؤس ...
الموضوع :
الأعرجي: العراق ملتزم بإعادة رعاياه مخيم الهول عودة طوعية
مواطن : شكرا للكاتب ان ذكر المناسبة حيث ان ٨ شباط يوم اسود غير ملامح وطن رحم الله كل ...
الموضوع :
ذكرى استشهاد الزعيم عبدالكريم قاسم..!
فيسبوك