الفتح منتقدا الحلبوسي: يتغافل عن القوانين الهامة لحياة المواطن

انتقد النائب عن تحالف الفتح علي تركي، الاحد، أداء رئاسة البرلمان ورؤساء اللجان خلال الدورة النيابية الحالية، مبينا ان رئيس البرلمان أهمل القوانين الهامة الملامسة لحياة المواطن.

وقال تركي في تصريح لـ / المعلومة /، ان "المواطن ينظر الى البرلمان بشغف لتشريع قوانين تلامس حياته اليومية، الا ان رئاسة مجلس النواب لغاية اللحظة مازالت تدرج مشاريع قوانين ثانوية تتعلق باتفاقيات دولية وانضمام العراق اليها “.

وأضاف ان "الأداء البرلماني لايزال غير ملبي لطموحات المواطن وحتى بعض الكتل السياسية التي وضعت في برامجها الانتخابية العمل على تشريع قوانين تخص حياة المواطن العراقي بشكل مباشر ".

وأوضح تركي ان " كتلة الفتح تعمل بكل جدية لأجل الضغط على رئاسة البرلمان ورؤساء اللجان النيابية الى وضع أولوية للقوانين المهمة كتعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي وغيرها من القوانين ذات المصلحة العامة".

وكان القيادي في تحالف الانبار الموحد محمد دحام، قد اكد في وقت سابق لـ/ المعلومة /، "وصول رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لمرحلة الانهيار السياسي بعد رفضه من قبل جميع شيوخ العشائر في الانبار، مبينا ان "كافة محاولات التوسط والاغراءات من قبل الحلبوسي على وجهاء الانبار بائت بالفشل"