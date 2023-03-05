امتعاض نيابي من تاخير وصول الموازنة إلى البرلمان

ابدى عضو اللجنة القانونية النيابية عبد الكريم عبطان، الاحد، امتعاضه الشديد من تأخر الحكومة في إرسال قانون الموازنة الاتحادية إلى مجلس النواب للمصادقة عليها، مؤكدا أن التعطيل ألقى بآثاره السلبية على مصالح المواطنين.

وقال عبطان في حديث ل / المعلومة/، ان "قانون الموازنة يخص جميع شرائح المجتمع لاسيما الطبقات الهشة والفقيرة التي تنتظر الدعم المالي من خلال اقراره ".

وأضاف أن "الحكومة كان يتوجب عليها أن تلتزم بالسياقات القانونية وتسرع في ارسال قانون الموازنة إلى مجلس النواب"، وأشار إلى أن "الحكومة تتحمل مسؤولية تأخير إقرار الموازنة لغاية الوقت الحالي وبمجرد وصولها إلى البرلمان فأن مناقشتها لن تستغرق وقتا طويلا وسنعمل على إنجازها بالسرعة القصوى".

واكدت النائب عن تحالف الفتح سهيلة السلطاني في وقت سابق،وجود عوائق امام انجاز الموازنة وارسالها الى مجلس النواب، لافتة الى ان الملفات العالقة مع الإقليم تمثل أبرز تلك العوائق امام انجاز الموازنة من قبل الحكومة.