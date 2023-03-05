التربية تُعيد العمل بنظام "الاعفاء العام" للدراسة الثانوية

قررت وزارة التربية، اليوم الاحد، إعادة العمل بنظام "الاعفاء العام" في الدراسة الثانوية ابتداءً من العام الدراسي الحالي 2022 – 2023.
وذكرت الوزارة في بيان، أن "الطالب يعفى بجميع المواد ولا يؤدي الامتحانات النهائية بها على ان تكون أقل درجة لديه في السعي السنوي 75% وان يكون معدله في جميع المواد لا يقل عن 85% وبذلك يستحق الاعفاء العام ".
وأكد وزير التربية إبراهيم الجبوري، بحسب البيان "حرصه على مستقبل الطلبة الدراسي وانه سيبقى راعياً وداعماً لهم في مسيرتهم العلمية".
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