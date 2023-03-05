المندلاوي: البرلمان حريص على زيادة التخصيصات المالية لأمانة بغداد في الموازنة

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم الاحد، أن مجلس النواب حريص على زيادة التخصيصات المالية لأمانة بغداد في الموازنة.

وذكر المكتب الإعلامي للمندلاوي في بيان أن الأخير "ترأس اجتماعاً موسعاً للجنة الخدمات والإعمار النيابية، بحضور أمين العاصمة بغداد عمار موسى كاظم والكادر المتقدم في الأمانة ".

وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء بحث عدد من الملفات المتعلقة بالمشاريع المتلكئة والخدمات البلدية المقدمة لمناطق العاصمة ونسب إنجاز المشاريع الاستراتيجية المنفذة، ولا سيما في المناطق المكتظة بالسكان، وتحضيرات الدوائر البلدية للفعاليات الاجتماعية لشهر رمضان الفضيل ".

وأشار المندلاوي بحسب البيان الى، إن "السلطتين التشريعية والتنفيذية داعمتان لأمانة بغداد ، وعلى الأخيرة استثمار هذا الدعم وترجمته على شكل خدمات ومشاريع يلمسها المواطن البغدادي، وهنا فإن هذا الدعم سيكون مرهوناً بمدى تأمين الأمانة للخدمات وكذلك مدى تعاونها واستجابتها لممثلي الشعب باعتبارهم الأقرب لمعاناة واحتياجات الشارع ".

وأبدى المندلاوي، "حرص مجلس النواب على زيادة التخصيصات المالية للأمانة في مشروع قانون الموازنة بما ينسجم مع المشاريع الاستراتيجية والخدمية التي تقوم بها"، منوهاً إلى أن "الجميع ينظر بخصوصية بالغة لمدينة بغداد التي تتمتع بتأريخ حضاري واهمية اقتصادية وإدارية، وهذا يتطلب من القائمين على خدمة هذه المدينة بذل جهود أكبر لإظهار العاصمة بالمكانة التي تليق بها ".