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النزاهـة تكشف هـدراً للمال العام بإحـدى شـركات وزارة الصناعة والمعادن


كشفت هيئة النزاهة، اليوم الاحد، ضبط حالات هدرٍ للمال العام في إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، فيما اشارت الى إصدار أوامر استقدامٍ بحقِّ ثمانية مسؤولين في الشركة على خلفيَّـة التحقيق بتلك الحالات.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، ببيان أن "ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في مُحافظة بابل تمكنت من ضبط الأوليَّات الخاصَّة بحالات هدرٍ للمال العام في الشركة العامَّة لصناعة السيَّارات إحدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن"، مُوضحةً أنَّ "التحرّيات الأوليَّة أفضت إلى إقدام المُتسبِّبين بحالات الهدر على تخفيض أرباح الشركة في عقودٍ أبرمتها مع جهاتٍ أخرى ".

واضافت الدائرة أنَّ "حالات الهدر تمثَّلت بتخفيض أرباح الشركة من نسبة (7% إلى 5%)، خلافاً لتعليمات إدارة الشركة وقرارات مجلس إدارتها المُلزمة؛ ممَّا تسبَّب بخسائر للشركة وهدرٍ في المال العام".

وبينت أن "ملاكات الهيئة في مكتب تحقيق بابل من ضبط الأوليَّات، وعرضها على قاضي التحقيق المُختصِّ، أصدر الأخير أوامر استقدام بحقِّ ثمانيةٍ من المُتَّهمين؛ استناداً الى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، وهم كلٌّ من معاون المدير العام للشركة، ومديرو أقسام الرقابة الداخليَّة السابق والقانوني والمالي والتجاري في الشركة، ومسؤولو شعب العقود والمشتريات والسجلات فيها".

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