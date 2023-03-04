توجيه حكومي بمتابعة اوضاع العراقيين في ليبيا

أوعز وزير الخارجية فؤاد حسين، السبت، بإرسال وفد دبلوماسي إلى ليبيا للوقوف على احتياجات العراقيين.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان إن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، أوعز بإرسال وفد دبلوماسي إلى ليبيا للوقوف على احتياجات المواطنين العراقيين المقيمين فيها لتلبية متطلباتهم بالتنسيق مع السلطات الحكومية في طرابلس".

وأضاف، أن" الوفد الدبلوماسي التقى نخبة من المواطنين العراقيين ضم أطباء وأساتذة جامعيين، وناقش معهم عددًا من المشاكل والصعوبات التي تواجههم".