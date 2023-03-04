الشيخ قيس الخزعلي: دماء الشهداء دين في رقابنا جميعا

أكد الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، السبت، أن الشهداء الذين نحيي ذكراهم تصدوا للدفاع عن العراق ارضا وشعبا ومقدسات بعدما ذادوا عن حرم العقيلة زينب (ع) في سوريا، لافتا الى أن دماء الشهداء دين في رقابنا جميعا ونبقى مقصرين بحقهم.

وقال الشيخ الخزعلي في كلمة ألقاها خلال مهرجان يوم الشهيد المقاوم الذي أقيم في قاعة الشهيد حيدر المياحي بمبنى مديرية إعلام الحشد الشعبي “اننا نستذكر اليوم أرواح خمسة من الشهداء ارتقوا سوية وكانوا كوكبة من النجوم اللامعة في سمائنا”، مؤكدا أن “الشهداء تصدوا للدفاع عن العراق ارضا وشعبا ومقدسات”.

وأضاف، أن “الشهيد الحاج مهدي الكناني أصر أن يكون أول الذاهبين للدفاع عن مرقد العقيلة زينب (عليها السلام)”، مشيرا الى أن “الشهيد القائد قاسم سليماني قال لي إنه لم ير أحدا في شجاعة الحاج الشهيد مهدي الكناني”.

وأكد الشيخ الخزعلي أنه “يجب المشاركة بأنفسنا في توفير السكن لعوائل الشهداء وهذا شرف كبير لنا”، مشددا على أن “دماء الشهداء دين في رقابنا جميعا ونبقى مقصرين بحقهم”.