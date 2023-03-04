البرلمان يُصوت على رئيس ديوان رئاسة الجمهورية

صوت مجلس النواب، اليوم السبت، على رئيس ديوان رئاسة الجمهورية ومدير مكتب رئيس البرلمان.

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان أن "البرلمان صوت على رئيس ديوان رئاسة الجمهورية كامل كريم عباس الدليمي".

وأشار إلى "تصويت مجلس النواب على مدير مكتب رئيس المجلس محمد نوري ونائب رئيس المجلس ناظم كاظم رسن ومدير مكتب نائب الرئيس فهد رسول".

وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس النواب، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي، بحضور 194 نائباً.