النزاهة النيابية 31 متهما تورط بسرقة القرن

كشف عضو لجنة النزاهة النيابية علي تركي الجمالي ، السبت ، عن تورط 31 متهما بملف الأمانات الضريبية سرقة القرن ، مبينا أن هناك شخصيات شغلت مناصب رفيعة في الحكومة السابقة متورطة بعملية الامانات الضريبية.

وقال الجمالي في حديث ل / المعلومة /، ان "التحقيقات الحكومية والقضائية مستمرة حول ملف سرقة الأمانات الضريبية لاستعادة الأموال المنهوبة كاملة ومحاسبة المتورطين بهذه الجريمة الكبرى".

وأضاف أن " هناك ما يقارب 31 شخصا متهما بسرقة القرن لم يتم التعاطي في متابعة ملفاتهم"، مشيرا إلى أن " لجنة النزاهة النيابية تتابع عن كثب مع القضاء إجراءات البحث عن الجهات المتورطة بسرقة القرن".

وطالب "بأجراء تحقيق معمق لكشف جميع المتورطين في هذه السرقات ، لافتا إلى أن " هناك شخصيات شغلت مناصب رفيعة في الحكومة السابقة متورطة بعملية سرقة أموال الأمانات الضريبية ".

وكشفت رئيسة لجنة تقصي الحقائق النيابية حنان الفتلاوي في حديث سابق لوكالة / المعلومة/، عن تفاصيل جديدة بشأن سرقة القرن والبالغة 3 تريليونات و811 مليار و3700 مليون من أموال امانات الضرائب، مبينا ان كتب تحويل الأموال لصالح المتهم الرئيس نور زهير صدرت من مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.