ابو ريشة مهاجما الحلبوسي: الخزي والعار لك ولمن يتبعك

التعليقات

ر. ح. ن : احسنت كنت مراقبا ومازلت لبعض مواقع التواصل الاجتماعي التي تمجد الطاغية المقبور واتباعه من الثلة المجرمة... ولا ... الموضوع :

الاولى بكم : محاربة المحتوى البعثي السافل والصدامي الهابط

d8awssccf : الولايات المتحدة الامريكية لن تسمح للعراق باقامة ما يسميه رئيس الوزراء (بالعلاقات المتوازنة ) مع كافة الاطراف ... الموضوع :

السوداني لوزير الخارجية الأميركي: العراق يسعى إلى علاقات متوازنة

حيدر تكليف شهيد العلوي : اللهم عجل لوليك الفرج ... الموضوع :

ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج

ايو هيثم : وفقكم الله احسنتم النشر ... الموضوع :

ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج

سيدحسن العوادي : اللهم صل على محمد وال محمد ... الموضوع :

صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج

ضحى كاظم محمد : اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اقضي حاجتي وفك كربي ووفقني في أمور حياتي واخرتي ... الموضوع :

صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج

محمد موسوي : بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ... الموضوع :

ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج

ابو محمد : احسنت سر ياوزير الداخلية ولاتهتم لاي صوت نشاز فما تقوم به خطوة مهمة جدا ومحل احترام وتقدير ... الموضوع :

رسالة إلى السيد وزير الداخلية المحترم…بخصوص ملاحقة أدوات المحتوى الهابط …

إم نور : التطرف والتعصب الديني والسياسات المستبدة مشاريع ومصالح الدول الذاتية. مزقت شعوب المنطقة وهجرتها من ديارها لتعاني البؤس ... الموضوع :

الأعرجي: العراق ملتزم بإعادة رعاياه مخيم الهول عودة طوعية