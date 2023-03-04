لبنان: السوداني سيزور بيروت قريبا

أكد وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم، اليوم السبت، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، سيزور لبنان قريبا بصفة رسمية.

وقال بيرم، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج محادثاته مع المسؤولين العراقيين، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، سيزور لبنان قريبا بصفة رسمية"، مؤكدا أن "الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، وعد خلال لقائنا به، بتقديم كل ما يمكن لتسهيل أمور اللبنانيين".

ولفت إلى "أننا طالبنا رئيس الوزراء بإعفاء اللبنانيين من رسم تأشيرة الدخول إلى العراق، والبالغة 52 دولارا وهو أمر كان مطلوبا قبل الزيارة حيث كان هناك دور في هذا المجال للسفير اللبناني في العراق علي حبحاب، والعديد من الشخصيات اللبنانية التي زارت العراق، ولكن في جلستنا معه حققنا الهدف مباشرة بعد أن ذكرت له مبدأ المعاملة بالمثل".

وأشار إلى أن "هذه الخمسين دولارا لن تضيف شيئا يذكر إلى العراق، لكن إزالة الرسم سيكون مهما للبنانيين، تبعا لانهيار سعر الصرف".

ولفت إلى أن "الحكومة العراقية اتخذت قرارا بالإجماع، بإزالة رسم التأشيرة وأعتقد أن ذلك أمر مفيد جدا لشرائح واسعة من الشعب اللبناني".

وأكد بيرم، أن "تنفيذ هذا الأمر يحتاج إلى بعض الوقت ليتم تعميمها على المطارات والمنافذ الحدودية"، معتبرا أن "العراق ساحة واعدة للاستثمار، وأدركنا خلال زيارتنا العراق أهمية التواصل بين البلدين".