وزير الكهرباء يكشف حجم الانتاج وما يحتاجه العراق

أعلن وزير الكهرباء زياد فاضل، ان الطاقة الانتاجية للوزارة حاليا "بحدود 15 ألفاً و600 ميغا واط"

وقال فاضل في تصريح متلفز ان "تجهيز الطاقة بالعراق مرتفع حاليا ويبلغ 18 ساعة باليوم ونحتاج إلى 35 ألف ميغا واط من الطاقة لتجهيز 24 ساعة كهرباء للمواطنين في الصيف المقبل".

وأضاف "نستعد لتوقيع اتفاقية مع إيران لتأمين كميات الغاز المطلوبة للطاقة للصيف المقبل" مشيراً الى ان "ضائعات الطاقة في المناطق العشوائية بعموم العراق قد تصل إلى 20 في المئة".

وتابع فاضل ان "مذكرات التفاهم مع جنيرال إلكتريك وسيمنز حولناها إلى تنادر وادراجها كمشاريع في موازنة 2023".