تشكيل غرفة استخباراتية مشتركة لملاحقة فلول داعش الارهابي في ثلاث مناطق

كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية مهدي تقي امرلي، الخميس، عن تشكيل غرفة عمليات استخباراتية مشتركة لتعقب خلايا داعش الارهابي في الطارمية والتاجي وديالى .

وقال امرلي في حديث ل /المعلومة/ إن "الهدف من تشكيل غرفة العمليات هو تعزيز قدرات الأجهزة الاستخباراتية في مواجهة مخططات الخلايا النائمة".

وأضاف أن "محافظة ديالى شهدت أحداثا أمنية في الفترة الأخيرة، فضلا عن الوضع الأمني في منطقة الطارمية وأسباب حدوث خروقات أمنية فيه من فترة لاخرى"، مشددا على "ضرورة إنهاء وتفكيك بقايا الخلايا الإرهابية وفرض القانون في عموم المحافظات العراقية".

وأشار الى أن "العراق اليوم يتمتع بسمعة أمنية طيبة بفضل تضحيات وبطولات الأجهزة الأمنية والعسكرية والحشدين الشعبي والعشائري والبيشمركة الذين سطروا أروع الملاحم والبطولات في مواجهة ودحر تنظيم داعش الإرهابي".

وشرعت قيادة قاطع عمليات ديالى للحشد الشعبي، صباح اليوم الخميس، بتنفيذ عملية دهم وتفتيش وتأمين واسعة في محورين بشمال محافظة ديالى.