سياسي: البيت السني ناقم على استمرار الحلبوسي في المنصب

رأى المحلل السياسي مؤيد العلي، ان البيت السني ناقم على استمرار الحلبوسي في المنصب خصوصا مع تعطيله الدور التشريعي للبرلمان بشأن ملف الدولار والارتفاع الحاصل لقيمة العملة الأجنبية في البلاد.

وقال العلي لـ /المعلومة/، ان "رئيس البرلمان محمد الحلبوسي اصبح جزءاً من الازمة الاقتصادية التي عاناها البلاد خلال فترة ارتفاع سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية، حيث عمل على تعطيل الدور التشريعي لمجلس النواب".

وأضاف ان "تعطيل الدور التشريعي من قبل الحلبوسي يمنح الكتل السياسية الضوء الأخضر لاقالته من المنصب، خصوصا ان هناك نقمة سنية من معظم الأطراف على سياسته واستمراره بالمنصب".

وبين ان "اقالة الحلبوسي سيدفع المكون السني للمجيء بشخصية بعيدة عن الشخصية المذكورة على ان لاتكون لها طموحات عريضة كالحلبوسي الذي يسعى للتمدد داخل البيت السني وكذلك التجاوز على صلاحيات مجلس النواب".