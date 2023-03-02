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السوداني يناقش الشحة المائية في العراق وآثارها على الواقع الإنساني


ناقش رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، الشحة المائية في العراق وآثارها على الواقع الإنساني، خلال ترأسه الجلسة الأولى للّجنة الوطنية العليا للمياه .

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان انه "ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الجلسة الأولى للّجنة الوطنية العليا للمياه، بحضور وزراء الموارد المائية والإعمار والإسكان والبلديات والزراعة والبيئة، وأمين عام مجلس الوزراء، والمديرين العامين في الوزارات القطاعية، وممثلين عن هيئة المستشارين".

وأضاف: "شهدت الجلسة مناقشة الشحة المائية في العراق وآثارها على الواقع الإنساني والزراعي، وآليات دعم وزارة الموارد المائية في خططها المعدة لمعالجة شح المياه، فضلاً عن مناقشة الجهود الدبلوماسية في هذا الإطار".

وأكد السوداني بحسب البيان، أن "شح المياه أزمة عالمية، لا تقتصر على العراق فقط، كما يجب ألّا تقتصر معالجتها على وزارة الموارد المائية، وهي تتطلب قرارات تُنفذ بشكل سريع. وبين سيادته أن هناك معالجات قانونية وتنفيذية، تعتمد على الحوار مع دول المنبع وعلى المصالح المشتركة، والتعاون مع المنظمات الدولية بهذا المجال".

ووجّه رئيس مجلس الوزراء "بضرورة العمل على إدارة المياه بشكل مهني ومدروس، وأخذ التدابير الاحترازية لمواجهة التغيرات المناخية، والعمل على جملة من المعالجات الكفيلة بتخفيف أزمة شح المياه وتأثيراتها في الواقع الزراعي، بينها اللجوء إلى تقنية معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في الري، وإزالة التجاوزات على مياه الأنهر".

وتخللت الجلسة أيضاً "مناقشة الخطة الزراعية والعقبات التي تعتريها. وقد جرى اتخاذ قرار بمنح قروض ميسّرة إلى الفلاحين الذين يستخدمون الآليات الحديثة بالري، من خلال اعتمادهم على الري بالرش والري بالتنقيط".

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