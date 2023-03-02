البلداوي: الإطار لن يسمح لأي مشروع امريكي توسعي في العراق

أكد النائب عن تحالف الفتح، محمد البلداوي، اليوم الخميس، وجود نوايا حقيقية لدى القوات الامريكية للتوسع داخل الأراضي العراقية، مشيرا الى ان الإطار التنسيقي لم يسمح بزيادة او توسيع وجود تلك القوات.

وقال البلداوي في تصريح ل /المعلومة/، ان " قوى الإطار التنسيقي وممثليها داخل مجلس النواب لا تسمح بان تكون الاراضي العراقية قواعد عسكرية للقوات الامريكية للقيام بفعاليات تمس امن وسيادة البلاد".

وأضاف، ان "ما يشاع عن خطط توسع القوات الاجنبية هي قيد التأكيد، الا الان ان هنالك نوايا حقيقية للتوسع الامريكي داخل العراق".

وأشار الى انه "من الضروري وضع محددات للوجود الامريكي ضمن برنامج وخطة تهدف الى تقنين هذا الوجود وتحديد ملامحه".

واشار الى انه "حسب الاتفاقيات مع الحكومة السابقة كان الهدف من الوجود الامريكي هو التدريب والدعم اللوجستي فقط".

وكان مصدر رفيع المستوى في حكومة الانبار المحلية، قد حذر من تداعيات خطة امريكية تهدف الى الاستحواذ على المناطق الغربية الغنية بالمعادن الثمينة والمشتقات النفطية .

وقال المصدر ان "امريكا تخطط للسيطرة على المناطق الغربية من خلال تمركز قواتها في قاعدة عين الاسد الجوية كون المناطق وبحسب خبراء في شركة الاستكشافات النفطية احدى تشكيلات وزارة النفط ان المناطق الغربية تعد من اهم المناطق الغنية بالثروات المعدنية والمشتقات النفطية.