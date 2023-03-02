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لاختلاسها مبالغ مالية.. إحالة محاسبة في كاتب عدل خانقين الى النزاهة


اعلن وزير العدل خالد شواني، اليوم الخميس، عن عزل محاسبة في كاتب عدل خانقين واحالتها الى النزاهة لاختلاسها مبالغ مالية.

وقال اعلام وزارة العدل في بيان انه "قرر وزير العدل خالد شواني عزل موظفة بعنوان محاسب في دائرة الكاتب العدل في خانقين، لثبوتها اختلاس مبالغ مالية من الرسوم العدلية".

وأضاف: "ووجه شواني باحالة ملفها الى هيئة النزاهة، إضافة إلى لجنة التضمين المركزية في وزارة العدل لاسترداد الاموال المختلسة".

وأشار اعلام الوزارة الى ان "الوزير وجه باصدار عقوبات انضباطية صارمة بحق بعض الموظفين في الدوائر العدلية، وذلك لوجود اهمال وتقصير في أداء واجباتهم".

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