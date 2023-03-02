القوات الامنية تعثر على 5 جثث لاشخاص اختطفهم داعش الارهابي في النخيب

افاد القيادي في تحالف الانبار الموحد عبدالله الجغيفي، الاربعاء، بان عناصر عصابات داعش الاجرامية قتل جميع المخطوفين الخمسة الذين تم اختطافهم من قبل مجموعة ارهابية غربي الانبار.

وقال الجغيفي في تصريح ل / المعلومة/ ان "القوات الامنية عثرت على جثث المختطفين الخمسة الذين تم اختطافهم اثناء تنقلهم بعجلة مدنية في منطقة ناحية النخيب غربي الانبار".

واضاف ان "المختطفين هم ٣ طلاب واثنين من منتسبي القوات الامنية وهم من عشيرة شمر"، مؤكدا ان "القوات الامنية لم تتمكن من اعتقال المتورطين بعملية الأختطاف".

يشار الى ان مجموعة من عناصر عصابات داعش الاجرامية اختطفت اليوم الاربعاء، خمسة مدنيين بينهم اثنين من منتسبي القوات الامنية يستقلون عجلة مدنية حال تواجدهم في منطقة ناحية النخيب في الانبار".