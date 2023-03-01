غوتيريش: العراق سيكسر دائرة عدم الاستقرار والهشاشة نحو الحرية والسلام

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، العراق سيكسر دائرة عدم الاستقرار والهشاشة نحو الحرية والسلام، فيما أعرب عن تطلعه لمشاركة العراق في مؤتمر المياه خلال الشهر الحالي.

وقال غوتريش في مؤتمر صحفي تابعته السومرية نيوز،"سعيد بزيارتي إلى العراق مجدداً"، مبينا أن "العراق اليوم نراه مختلفا".

وأضاف: "زيارتي إلى بغداد للتأكيد على التضامن ودعم الأمم المتحدة للعراق"، مبينا ان "التحديات التي يواجهها العراق نتيجة عقود من الحروب والتدخلات".

وتابع الأمين العام للامم المتحدة: "يشجعني تشكيل الحكومة العراقية الجديدة وبرنامجها الإصلاحي"، مستدركا "أحيي رئيس الوزراء على التزامه في معالجة التحديات التي تواجهها البلاد بما فيها محاربة الفساد وتحسين الخدمات وتنويع الاقتصاد".

ولفت الى أن "الأمم المتحدة مستعدة لدعم جهود الحكومة العراقية في محاربة الفساد وتنويع الاقتصاد وخلق فرص العمل".

واردف غوتريش، "نتطلع لمشاركة العراق في مؤتمر المياه الذي سيعقد الشهر الحالي"، مشيرا الى أن "العراق من بين الدول الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية".

وتابع، "على المجتمع الدولي دعم العراق في معالجة التحديات البيئية وتنويع الاقتصاد"، مؤكدا أن "العراق مهم ومركزي".

وحيا، "دبلوماسية الحكومة العراقية على أساس حسن الجوار"، معبرا عن امتنانه ي لحكومة العراق وشعبه على التضامن مع ضحايا الزلزال بتركيا وسوريا".

وختم الأمين العام للأمم المتحدة، إن "العراق سيكسر دائرة عدم الاستقرار والهشاشة ويتجه نحو المزيد من الحرية والسلام".