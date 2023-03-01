السوداني: نثمن زيارة غوتيريش ونتطلع لمزيد من الدعم الأممي

ثمن رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء، زيارة الامين العام لمنظمة الامم المتحدة، انطونيو غوتيريش، فيما اشار الى تطلع العراق لمزيد من الدعم الاممي.

وقال السوداني في تغريدة له عبر تويتر،، إنه "نثمن زيارة غوتيريش ونشكره على كلماته في دعم العراق"، مشيرا الى انها "كانت مناسبة للتأكيد على استراتيجيتنا في الإصلاح والتنمية ومكافحة الفساد".

واضاف :"نتطلع لمزيد من الدعم الأممي لمواجهة التحديات المناخية ومعالجة ملف النازحين".