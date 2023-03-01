الأمين العام للأمم المتحدة يصل الى بغداد

وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الى العاصمة بغداد.

وكانت وزارة الخارجية، أعلنت عن وصول الأمين العام للأمم المُتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى بغداد، الثلاثاء.

وذكر بيان للوزارة، أن "غوتيريش سيلتقي خلال الزيارة الرئاسات الثلاث ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين".

الى ذلك، قال المتحدث باسم الخارجية أحمد الصحاف، إن "زيارة الأمين العام للأمم المتحدة تأتي في سياق دعم جهود الحكومة العراقية على الصعد كافة وتعبيراً عن الدور المتوازن الذي يؤديه العراق بما يعزز الأمن والسلم الدوليين".

وأضاف الصحاف أن "الزيارة تؤكد انفتاح السياسة الخارجية للعراق ودورها المحوري في مجمل قضايا المنطقة والعالم".