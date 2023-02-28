الموارد المائية تعلن تعرض منتسبيها الى اعتداء بـ "قنابر الهاون" في بابل

أعلنت وزارة الموارد المائية، الثلاثاء، تعرض منتسبيها الى هجوم بقنابر الهاون في المسيب ببابل.

وذكرت الوزارة في بيان أن "الاعتداءات مستمرة على ملاكات وزارة الموارد المائية وآخرها ما حصل من اعتداء على منتسبي مديرية الموارد المائية في مشروع المسيب أثناء تنفيذهم لحملة إزالة التجاوزات والمتمثلة ببحيرات الأسماك المنشأة تجاوزا حيث تعرض منتسبي الوزارة في المحافظة لإطلاق عيارات نارية بأسلحة خفيفة ومتوسطة (قنابر هاون) من قبل مجموعة من الخارجين عن القانون".

وأضافت، أن "العمل يأتي لمنع تلك الملاكات التي تبذل قصارى جهدها ليلاً ونهارا من اداء عملها لتأمين أيصال المياه لمستحقيها وبكافة محافظات العراق في ظل ظروف الشحة المائية التي تمر بها البلاد".

ونبهت الى أن "وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله وجه بأتخاذ أقصى العقوبات بحق المعتدين"، داعية "القوات الأمنية والحكومات المحلية بالتعاون مع ملاكات الوزارة للحد من تلك الأعتداءات التي تحدث بين الحين والأخر على ملاكات الوزارة".