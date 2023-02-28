الأخبار

الموارد المائية تعلن تعرض منتسبيها الى اعتداء بـ "قنابر الهاون" في بابل


أعلنت وزارة الموارد المائية، الثلاثاء، تعرض منتسبيها الى هجوم بقنابر الهاون في المسيب ببابل.

وذكرت الوزارة في بيان أن "الاعتداءات مستمرة على ملاكات وزارة الموارد المائية وآخرها ما حصل من اعتداء  على منتسبي مديرية الموارد المائية في مشروع المسيب أثناء تنفيذهم لحملة إزالة التجاوزات والمتمثلة ببحيرات الأسماك المنشأة تجاوزا حيث تعرض منتسبي الوزارة في المحافظة لإطلاق عيارات نارية بأسلحة خفيفة ومتوسطة (قنابر هاون) من قبل مجموعة من الخارجين عن القانون". 

وأضافت، أن "العمل يأتي لمنع تلك الملاكات التي تبذل قصارى جهدها ليلاً ونهارا من اداء عملها لتأمين أيصال المياه لمستحقيها وبكافة محافظات العراق في ظل ظروف الشحة المائية التي تمر بها البلاد". 

ونبهت الى أن "وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله وجه بأتخاذ أقصى العقوبات بحق المعتدين"، داعية "القوات الأمنية والحكومات المحلية بالتعاون مع ملاكات الوزارة للحد من تلك الأعتداءات التي تحدث بين الحين والأخر على ملاكات الوزارة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الموارد المائية تعلن تعرض منتسبيها الى اعتداء بـ "قنابر الهاون" في بابل
قرارات مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم
مجلس الوزراء يوافق على قانون مكافحة الارهاب ويحيله الى البرلمان
الاستخبارات تضبط أسلحة ورمانات ومبالغ مالية بالدولار في بغداد
السوداني : الوزير تنتهي علاقته مع القوى السياسية بعد ترشيحه ونيله ثقة البرلمان
بالوثيقة..نائب يطالب السوداني بأوليات عقود جولات التراخيص الخامسة
احباط محاولة تهريب 162 ألف دولار في نينوى
وزير الداخلية يصل تونس
رئيس هيئة النزاهة يؤكد ضرورة تقويض "آفة الفساد" بمُؤسَّسات الدولة
جنايات ميسان: السجن 15 سنة لستة مهربين للمشتقات النفطية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1538.46
الجنيه المصري 47.64
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.1
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
مواطن : شكرا للكاتب ان ذكر المناسبة حيث ان ٨ شباط يوم اسود غير ملامح وطن رحم الله كل ...
الموضوع :
ذكرى استشهاد الزعيم عبدالكريم قاسم..!
د. نجاة حسن عبد الغنى : التحول فى قيم المستهلك نتيجة العديد من العوامل البنائية مثل الدخل والطبقة الاجتماعية والعادات والتقاليد بالاضافة الى ...
الموضوع :
ثقافة الاستهلاك...بين اضمحلال البعد القيمي والروحي وتوحش النزعة المادية
امير : قصيده على السيده زينب ...
الموضوع :
قصيدة رائعة عن السيدة زينب عليها السلام
محمد علي : كاتب متميز اغلب كتابته تعبر عن ما يريد ان ينطق به الاخرون سلمت ...
الموضوع :
عندما يكون الاستثمار وسيلة للافساد
الانسان : اذا ثقافة وجامعات بريطانيا لم تغسل قلبك من الطمع، فمن الذي يغسله؟ ...
الموضوع :
التايمز تكشف قصة تورط رئيس حزب المحافظين ببريطانيا بقضايا فساد في كوردستان العراق
د عيسى حبيب : خطوة جيدة حيث هناك خلل كبير يجب تغير كل طواقم المخمنين في العراق ومدراء الضرائب والمسؤلين فيها ...
الموضوع :
الضرائب تكشف عن خطته الجديدة لتعظيم الايرادات وتقليل "الروتين" في المحافظات
غسان عذاب : السلام عليك ياأم الكمر عباس ...
الموضوع :
السيدة ام البنين ومقام النفس المطمئنة
الانسان : اردوغان يعترض على حرق القران في السويد، ومتغاضي عن الملاهي والبارات الليلية في تركيا، أليست هذه تعارض ...
الموضوع :
بعد حادثة "حرق القرآن".. أردوغان يهدد بقرار "يصدم السويد"
مواطن : نسأل الله له الشفاء وجميع المرضى ...
الموضوع :
امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير يدعو المؤمنين بالدعاء لسماحة السيد صادق الحكيم النجل الأكبر لشهيد المحراب آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم قدس
مبين الموسوي : كلمات خطت بعقليه متنيرة بنزاهه رغم اننا ومهما كتبنا لا نوافي حق الابطال والشهداء أحسنت استاذ علي ...
الموضوع :
محمد باقر الحكيم ..انتصارات قبل العروج
فيسبوك