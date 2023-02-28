احباط محاولة تهريب 162 ألف دولار في نينوى

أعلنت مديرية شرطة نينوى، اليوم الثلاثاء، احباط محاولة تهريب 162 ألف دولار.

وذكرت المديرية في بيان ان "مفارز قيادة شرطة محافظة نينوى المتمثلة ب‍مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية تمكنت من احباط محاولة تهريب مبلغ مالي قدره 162 الف دولار، وضبط بحوزة احد المتهمين المخالفين للضوابط والتعليمات".

واضافت "تم تنظيم محضر ضبط اصولي بالمبلغ وتسليمه مع المتهم الى مديرية مكافحة الجريمة المنظمة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".