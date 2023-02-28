الأمن الوطني يعلن الإطاحة بأحد أخطر المهربين في العراق

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، الإطاحة بأحد اخطر المهربين والمطلوبين في العراق.

وذكر بيان للجهاز، أنه "بإشرافِ ومتابعة القائد العام للقوات المسلحة، وبعد جهد استخباري متميز ومتابعة ميدانية، ألقى جهاز الأمن الوطني القبض على أحد اخطر المهربين والمطلوبين في العراق المدعو (أحمد عبد الواحد شايع) والصادرة بحقه مذكرات قبض قضائية بأكثر من قضية تمس أمن الدولة وجرائم مختلفة بينها القتل و الإرهاب".

وأشار إلى أن " عملية الاعتقال جرت في محافظة البصرة بعد استحصال الموافقات القضائية وتشكيل فريق عمل بالتنسيق مع الجهات الامنية في المحافظة، كما وجرى إحالة المتهم إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة والتحقيق معه في الجرائم المنسوبة له".