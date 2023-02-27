الأمن الوطني يطيح بمجرم قتل مواطناً في الأنبار

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الاثنين، الإطاحة بقاتل الضابط المتقاعد(سعد محسن مرزوك) في الأنبار.

وذكر الجهاز في بيان أنه”بجهود استخبارية ومتابعة ميدانية دقيقة، تمكنت قوة من جهاز الأمن الوطني في الأنبار وبالتنسيق مع أسايش السليمانية من إلقاء القبض على منفذ جريمة قتل الضابط المتقاعد(سعد محسن مرزوك) في قضاء الكرمة وبحوزة المتهم مبلغ عائد للضحية”.

وأضاف، أن”العملية تمت بعد استحصال الموافقات القضائية، إذ جرى ملاحقة المتهم وتعقبه أثناء هروبه إلى محافظة السليمانية”، مبينا أنه”تم تدوين اقواله أصولياً وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة لينال جزاءه العادل”.