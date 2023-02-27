الأخبار

مرشحة للرئاسة الامريكية تهدد بقطع المساعدات عن العراق


تعهدت المرشحة للرئاسة الامريكية عن الحزب الجمهوري نيكي هالي في حملتها الرئاسية التي بدأت منذ الشهر الماضي بقطع ما يسمى بالمساعدات الخارجية لدول مثل العراق وباكستان والصين اذا تم انتخابها للرئاسة الامريكية . 

وذكرت صحيفة "ايسترت آيز" في مقابلة عن المرشحة الرئاسية وحاكمة ولاية ساوث كارولينا وسفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى الامم المتحدة في ادارة ترامب ان سبب قطع المساعدات عن الدول المذكورة كونها تكره الولايات المتحدة بحسب زعمها ". 

ونقلت الصحيفة عن هالي قولها " سأقطع كل سنت من المساعدات الخارجية عن الدول التي تكرهنا لان "امريكا لاتكافىء الاشرار" بحسب قولها ، مضيفة " القادة الوحيدون الذين يستحقون ثقتنا هم أولئك الذين يقفون في وجه أعدائنا ويقفون إلى جانب أصدقائنا" اي عملاء امريكا، مما يكشف مقولة الصقور المتطرفين في البيت الابيض منذ عهد بوش " اذا لم تكن معنا فانت ضدنا ".  

واوضح التقرير ان " هالي تريد قطع المساعدة الخارجية عن الدول التي تحتفظ بعلاقات صداقة مع روسيا والصين والتي تعتبرهم اعداء بالنسبة لها وللولايات المتحدة قائلة " عندما ساكون رئيسة فلن اقدم مساعدة لاعدائنا وسوف نوقف ذلك". 

وبينت هالي ان " أمريكا أنفقت 46 مليار دولار على المساعدات الخارجية العام الماضي ، والتي تُمنح لدول مثل الصين وباكستان والعراق وأن من حق دافعي الضرائب الأمريكيين معرفة إلى أين تذهب هذه الأموال وماذا تفعل، ولذا سأضع حدا لهذا الفشل الذريع". كما تزعم 

واشارت الى انها " بصفتها سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ، أيدت بشدة قرار ترامب بقطع ما يقرب من ملياري دولار من المساعدات العسكرية لباكستان لأن هذا البلد دعم الإرهابيين الذين يقتلون القوات الأمريكية، كما تم قطع نصف مليار دولار عن وكالة اونروا التابعة الامم المتحدة  لمساعدة الشعب الفلسطيني لانها تقف بالضد من حليفتهم اسرائيل"، مشددة بالقول إن " دعم الحلفاء والأصدقاء لامريكا مثل إسرائيل وأوكرانيا أمر ذكي".  

يذكر ان نيكي هالي الجمهورية المتطرفة والعنصرية ولدت في الولايات  المتحدة لابوين من البنجاب السيخ من اصل هندي وهي تستغل هذا التلاعب وتقديم الدعم العلني للكيان الاسرائيلي المحتل كدعاية انتخابية للترشح عن صقور الحزب الجمهوري وخصوصا كونها من اكبر الداعمين لعنصري آخر هو الرئيس السابق دونالد ترامب ". 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الأمن الوطني يطيح بمجرم قتل مواطناً في الأنبار
مرشحة للرئاسة الامريكية تهدد بقطع المساعدات عن العراق
الداخلية: ضبط وكر لتهريب النفط والقبض على صاحبة في كركوك
القضاء يحكم بإعدام مدان باغتيال منتسب في الحشد الشعبي
السوداني يبحث مع الايكاو تعزيز التعاون بمجال تطوير النقل الجوي
بحضور السوداني.. ائتلاف إدارة الدولة يجتمع في مكتب العامري
رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة ترسيخ التعايش السلمي بين جميع المكونات والأطياف
ترقب سياسي لإعلان السوداني عن نسب انجاز برنامجه الحكومي مساء اليوم
النزاهة: الحبس الشديد لمسؤولين في الوقف السني
المالية توجه بزيادة عدد منافذ بيع الدولار للمواطنين بالسعر الرسمي
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1538.46
الجنيه المصري 47.66
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.1
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
مواطن : شكرا للكاتب ان ذكر المناسبة حيث ان ٨ شباط يوم اسود غير ملامح وطن رحم الله كل ...
الموضوع :
ذكرى استشهاد الزعيم عبدالكريم قاسم..!
د. نجاة حسن عبد الغنى : التحول فى قيم المستهلك نتيجة العديد من العوامل البنائية مثل الدخل والطبقة الاجتماعية والعادات والتقاليد بالاضافة الى ...
الموضوع :
ثقافة الاستهلاك...بين اضمحلال البعد القيمي والروحي وتوحش النزعة المادية
امير : قصيده على السيده زينب ...
الموضوع :
قصيدة رائعة عن السيدة زينب عليها السلام
محمد علي : كاتب متميز اغلب كتابته تعبر عن ما يريد ان ينطق به الاخرون سلمت ...
الموضوع :
عندما يكون الاستثمار وسيلة للافساد
الانسان : اذا ثقافة وجامعات بريطانيا لم تغسل قلبك من الطمع، فمن الذي يغسله؟ ...
الموضوع :
التايمز تكشف قصة تورط رئيس حزب المحافظين ببريطانيا بقضايا فساد في كوردستان العراق
د عيسى حبيب : خطوة جيدة حيث هناك خلل كبير يجب تغير كل طواقم المخمنين في العراق ومدراء الضرائب والمسؤلين فيها ...
الموضوع :
الضرائب تكشف عن خطته الجديدة لتعظيم الايرادات وتقليل "الروتين" في المحافظات
غسان عذاب : السلام عليك ياأم الكمر عباس ...
الموضوع :
السيدة ام البنين ومقام النفس المطمئنة
الانسان : اردوغان يعترض على حرق القران في السويد، ومتغاضي عن الملاهي والبارات الليلية في تركيا، أليست هذه تعارض ...
الموضوع :
بعد حادثة "حرق القرآن".. أردوغان يهدد بقرار "يصدم السويد"
مواطن : نسأل الله له الشفاء وجميع المرضى ...
الموضوع :
امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير يدعو المؤمنين بالدعاء لسماحة السيد صادق الحكيم النجل الأكبر لشهيد المحراب آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم قدس
مبين الموسوي : كلمات خطت بعقليه متنيرة بنزاهه رغم اننا ومهما كتبنا لا نوافي حق الابطال والشهداء أحسنت استاذ علي ...
الموضوع :
محمد باقر الحكيم ..انتصارات قبل العروج
فيسبوك