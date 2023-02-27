الداخلية: ضبط وكر لتهريب النفط والقبض على صاحبة في كركوك

اعلنت وزارة الداخلية، الاثنين، القبض على متهم بتهريب النفط ومشتقاته وضبط وكر لتهريب المشتقات النفطية والعثور على خزانات ضخمة في كركوك.

وذكرت الوزارة في بيان أن "مفارز مركز شرطة نفط كركوك إحدى توابع لواء شرطة الطاقة الأول وبالتنسيق مع مفارز الاستخبارات وأمن الأفراد لشرطة الطاقة القت القبض على متهم بتهريب النفط ومشتقاته وضبط وكر للتهريب والعثور على خزانات حديدية مختلفة السعات تحتوي على منتوج مجهول الكمية والنوعية مع مضخات سحب وتفريغ".

وأضافت إنه "تم إيداع المتهم التوقيف وحجز المضبوطات في ساحة حجز أحد مراكز شرطة النفط تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".