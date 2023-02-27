ترقب سياسي لإعلان السوداني عن نسب انجاز برنامجه الحكومي مساء اليوم

أكد رئيس البرلمان الأسبق القيادي في تحالف العزم محمود المشهداني، الاثنين، عزم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اعلان نسبة الإنجاز لبرنامجه الحكومي مساء اليوم.

وقال المشهداني في حوار متلفز ان "السوداني سيعلن مساء اليوم نجاح 30% من برنامجه وقد نجدد له الولاية كقوى سنية".

وأضاف ان "أميركا تعتبر العراق مفتاح السيطرة على الشرق الأوسط وقد فرضت "إملاءات" على وفد العراق خلال طرحه لازمة الدولار".

واوضح المشهداني ان "الحديث عن تجديد ولاية للرئاسات او تشكيل التحالفات المقبلة يعتمد على الانتخابات المقبلة وما ستنتج عنها ".

وتضمن البرنامج الحكومي، إجراء الانتخابات المحلية في تشرين الأول المقبل، وإعادة جميع النازحين إلى مناطق سكناهم وفق برنامج عمل متكامل (أمني اجتماعي)، وإنجاز خطة متكاملة لاخراج الجيش العراقي من المدن والقصبات وتسليم ملف أمنها إلى الداخلية