المالية توجه بزيادة عدد منافذ بيع الدولار للمواطنين بالسعر الرسمي

وجهت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الاثنين، بزيادة عدد منافذ بيع الدولار للمواطنين بالسعر الرسمي.

وقالت وزارة المالية في بيان ان "وزيرة المالية خلال زيارتها الى مصرفي الرافدين والرشيد، أكدت انه "يجب استكمال مشاريع تحديث الانظمة المصرفية واعتماد الاساليب المتطورة للارتقاء بمستوى الخدمات للمصرفين، خاصة فيما يتعلق بأنظمة نقاط البيع ( point of sale) والتسهيلات التي تعمل وزارة المالية على تقديمها في اطار تعميم التجربة الجديدة بأعتبارها من الركائز الاساسية في الأنظمة المصرفية الحديثة".

وأضافت ان " الوزيرة شددت تأمين كافة متطلبات انجاز مراحل مشروع النظام المصرفي الشامل بالاتفاق مع الشركة المنفذة (ارنست ويونغ) من حيث تأمين قواعد البيانات والسيرفرات الى جانب الاتفاق على عقد الصيانة والتشغيل والتدريب وكافة الإجراءات الكفيلة بضمان نجاح المشروع"، مشيرة الى "أهمية إكمال شروط اعتماد نظام تحديث الإدارة المالية العامة IFMIS مع المصرفين، والذي سيوفر بدوره بيئة معلوماتية آمنة ومتكاملة لعمليات الإدارة المالية بشكل يتيح انتقالاً آمناً للمعلومات بين الوزارات والدوائر الحكومية والمصارف والمؤسسات المالية".

ووجهت سامي بـ"زيادة عدد منافذ بيع الدولار الأمريكي للمواطنين بالسعر الرسمي المثبت من قبل البنك المركزي، من خلال الفروع المنتشرة في بغداد والمحافظات، لضمان انسيابية الحصول على العملة الأجنبية وتقليل حالات الزخم والتأخير الناتجة عنها".

وبينت الوزارة بحسب البيان انه "شملت زيارة وزيرة المالية التجول داخل اروقة واقسام المصرفين وأستمعت الى مجموعة من الموظفين والمراجعين، ووجهت "بالنظر بطلبات واحتياجات المواطنين وتذليل العقبات امام اتمام معاملاتهم والحث على تبسيط الإجراءات وتقليل حلقات الروتين لضمان السرعة والدقة في تمشيه مصالح الزبائن والمواطنين كافة".