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النزاهة: أمر استقدام لمحافظ بابل الأسبق وثلاثة من المسؤولين في المحافظة


أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، صدور أمر استقدامٍ بحقِّ محافظ بابل الأسبق نائب المحافظ حالياً، وثلاثة مسؤولين في المحافظة؛ لارتكابهم عمداً ما يخالف واجباتهم الوظيفيَّة.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، وفق بيان ورد لـ السومرية نيوز أن "محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة إصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ مُحافظ بابل الأسبق نائب المُحافظ حالياً".

واوضحت أنَّ "أمر الاستقدام صدر جرَّاء قيام مُديريَّة بلديَّة الحلة بتخصيص عقارٍ إلى أحد الأشخاص خلافاً للقانون؛ على الرغم من كونه من العقارات التجاريَّة التي لا يجوز قانوناً تخصيصها لأغراض السكن".

وتابعت أنَّ "أمر الاستقدام الذي جاء؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات، شمل أيضاً كلاً من: معاون المحافظ سابقاً، ومُدير بلديَّة الحلة الأسبق، ومُدير أملاك البلديَّة سابقاً، ومُوظَّفاً يعمل مُسَّاحاً فيها".

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