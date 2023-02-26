مقتل 17 داعشياً بينهم قيادي "بارز جداً" خلال اشتباكات في الانبار

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم الأحد، مقتل 17 داعشياً بينهم قيادي "بارز جداً" في عكاشات بصحراء محافظة الانبار.

وذكر رسول في بيان، أنه "بتوجيه من القائد العام للقوات المُسلحة محمد شياع السوداني، وبإشراف مباشر من قبل رئيس جهاز مُكافحة الإرهـاب، شرع أبطال جهاز مُكافحة الإرهـاب بواجب فجر اليوم الأحد لمطاردة عصابات داعش الإرهابية في عكاشات بصحراء مُحافظة الأنبار غربي البلاد".

وأشار إلى أن "وحدات الجهاز اشتبكت مع عناصـر عصابات داعـش وتمكنت من قتل 17 عنصراً ارهابياً بينهم قيادي بارز جدًا في عصابات داعش الإرهابية وعناصر قيادية أُخرى".

واشاد القائد العام "بجهود وبسالة وشجاعة رجال المهمات الصعبة جهاز مكافحة الارهاب وكل من ساندهم من الأبطال في جهاز المخابرات الوطني العراقي وكذلك قيادة العمليات المشتركة في تنفيذ هذه العملية البطولية".