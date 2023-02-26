السوداني يناقش مع صندوق النقد العربي خطوات الانخراط بالنظام المالي الدولي

ناقش رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني مع مدير عام صندوق النقد العربي عبد الرحمن الحميدي، اليوم الاحد، خطوات العراق في الانخراط بالنظام المالي الدولي.

وذكر بيان لمكتب السوداني أن الأخير "استقبل مدير عام صندوق النقد العربي، الدكتور عبد الرحمن الحميدي".

وجرى خلال اللقاء "بحث آليات التعاون المشترك في مجال دعم السياسات المالية والمصرفية وبناء القدرات البشرية، ومناقشة خطوات العراق في الانخراط بالنظام المالي الدولي، وأبرز الإجراءات والإصلاحات التي تجريها الحكومة في مجال القطاع المصرفي والمالي، بما يُسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية في العراق".