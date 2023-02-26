التربية تنشر تعليمات الاشتراك في الامتحانات الوزارية للعام الدراسي الحالي

أعلنت وزارة التربية، اليوم الاحد، عن تعليمات الاشتراك بالامتحانات العامة للعام الدراسي 2022/2023.

وقالت الوزارة بحسب وثيقة اطلعت السومرية نيوز عليها، انه "يكون اشتراك التلاميذ والطلبة في الامتحانات العامة للعام الدراسي 2022/2023 وفق الاتي:

1- الصف السادس الابتدائي: يحق لجميع تلاميذ الصف السادس الابتدائي المستمرين بالدوام للعام الدراسي الحالي الاشتراك بالامتحانات العامة (الوزارية).

2- الصف الثالث المتوسط والصف السادس الاعدادي بفروعه: يحق لطالب الصف الثالث المتوسط وطالب الصف السادس الاعدادي بفروعه كافة الاشتراك بالامتحانات العامة (الوزارية) اذا كان ناجحا في جميع الدروس او اذا كان مكملا في درس واحد او درسين او ثلاثة دروس في درجات السعي السنوي بعد إضافة درجة القرار وهي (10) درجات فقط".