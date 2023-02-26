النائب الأول لرئيس مجلس النواب يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي فيليه فاريولا تعزيز التعاون في مجالات الاعمار والاستثمار

بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم الاحد، مع سفير الاتحاد الأوروبي فيليه فاريولا تعزيز التعاون في مجالات الاعمار والاستثمار.

وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان انه "التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب، بمكتبه بسفير الاتحاد البرلماني الأوروبي فيليه فاريولا، والوفد المرافق له؛ لبحث عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك".

وأضاف: "جرى خلال اللقاء مناقشة آخر المستجدات والاوضاع السياسية، واستعراض أولويات العراق في المرحلة الحالية والمقبلة، لا سيما في مجالات الاعمار والاستثمار، والتأكيد على أهمية توسيع التعاون في ملف البنك الاوروبي للأعمار ، فضلاً عن وضع اللمسات الأخيرة على زيارة وفد الاتحاد البرلماني الأوروبي للعراق الأسبوع القادم".