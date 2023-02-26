رئيس مجلس صحوة العراق: الحلبوسي دمج الإرهاب بمشاريعه لتقسيم الغربية

اتهم رئيس مجلس صحوة العراق، الشيخ سطام أبو ريشة، اليوم الاحد، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بالعمل على ربط الإرهاب بمشاريع التقسيم عبر انشاء مجاميع مسلحة.

وقال ابو ريشة في تصريح ل /المعلومة/، ان " هناك تخوفا في محافظة الانبار حول سعي رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لاحياء مشروع يعمل على تقسيم العراق وتأسيس اقليم بدعم من الخارج".

واضاف ان " الحلبوسي يعمل على تأسيس مجاميع مسلحة في الانبار وتقريب شخصيات لها ارتباطات بالارهاب لحمايتها لتنفيذ مشاريعه".

وأشار أبو ريشة الى ان " هناك اموال واسلحة كبيرة تدخل الى محافظة الانبار عن طريق شخصيات متنفذة لها صلة برئيس البرلمان محمد الحلبوسي".

وطالب رئيس صحوة الانبار، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الى "بالتدخل العاجل والفوري لإنقاذ محافظة الانبار".

وعبر مجلس عشائر المتصدية للإرهاب في الانبار، الخميس، عن رفضه لسياسات رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بشأن شراء ذمم بعض القيادات العشائرية، داعيا الحكومة الى التصدي لسياسة الحلبوسي لمنع تقويض امن المحافظة.

وقال عضو المجلس عبد الوهاب البيلاوي في حوار متلفز تابعته /المعلومة/ ان "مجلس عشائر المتصدية للإرهاب في الانبار كان أبرز الداعمين لعمليات التحرير وان محاولات شق صفه يعكس محاولة اعادة الارهاب الى المحافظة".

واضاف ان "محاولة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وحزبه بشراء الذمم وشق الصف محاولة يائسة تعكس حجم الافلاس السياسي".