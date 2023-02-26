الاعلام الأمني: فتح تحقيق عاجل إثر مقتل مواطن على يد جندي بمنطقة اليوسفية

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاحد، فتح تحقيقا عاجلا إثر مقتل مواطن على يد جندي بمنطقة اليوسفية.

وذكرت الخلية في بيان أن "الاجهزة الأمنية المختصة أودعت احد المراتب التوقيف وفتحت تحقيقا عاجلا على خلفية مقتل مواطن على يد جندي في منطقة اليوسفية ببغداد ليلة أمس"، مشيرا الى، "اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجندي".

وتابع البيان، أن "قيادة العمليات المشتركة وجهت وفد من قيادة عمليات بغداد والقادة والضباط للذهاب إلى تقديم العزاء والمواساة الى ذوي هذا المواطن".