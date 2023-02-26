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رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس البرلمان العربي يبحثان جهود القضاء في فرض سيادة القانون


بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الاحد، خلال استقباله رئيس البرلمان العربي عادل عبد الرحمن العسومي، جهود القضاء في فرض سيادة القانون.

وذكر اعلام القضاء في بيان  أن "رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان استقبل رئيس البرلمان العربي عادل عبد الرحمن العسومي، ونائبه الشيخ شعلان الكريم والاعضاء حنان الفتلاوي وناظم الشبلي والامين العام المستشار كامل شعراوي".

واشاد رئيس البرلمان العربي بـ"دور القضاء العراقي الذي اعطى صورة ايجابية عن القضاء في الدول العربية، وابدى دعم البرلمان العربي لجهود القضاء في فرض سيادة القانون وتعزيز مبدأ استقلال القضاء"، بحسب البيان.

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رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس البرلمان العربي يبحثان جهود القضاء في فرض سيادة القانون
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