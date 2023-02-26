السوداني: احتضان الشباب وتعزيز دورهم في المجتمع من واجب الدولة

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، خلال ترأسه اجتماعا مع الفريق المعني بمبادرة دعم الشباب، أن احتضان الشباب وتعزيز دورهم في المجتمع من واجب الدولة بكل مؤسساتها.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان أن الأخير "ترأس اجتماعا مع الفريق المعني ب‍مبادرة دعم الشباب، والتي جاءت تنفيذا لأهداف المنهاج الوزاري في الارتقاء بواقع الشباب وتطوير قدراتهم".

وأكد السوداني خلال الاجتماع، ان "الحكومة عازمة، ومن خلال برنامجها الحكومي، على دعم الشباب، عبر مبادرة خاصة تنطوي على جملة من البرامج والمشاريع تصب جميعا في تطوير قدرات الشباب وتمكينهم للدخول في سوق العمل، ومواجهة مختلف التحديات والعمل على التخفيف من آثارها".

وبين السوداني، أن "احتضان الشباب وتعزيز دورهم في المجتمع، من واجب الدولة بكل مؤسساتها، فهم يشكلون النسبة الأعلى بالمجتمع، وواجبنا احتضان افكارهم ومبادراتهم التي تتميز دوما بالريادة والإبداع".