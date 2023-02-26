الإطاحة بعصابة احتجزت 7 عمال أجانب لغرض المتاجرة بهم في بغداد

أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الاحد، القبض على عصابة احتجزت ٧ عمال أجانب بينهم نساء لغرض المتاجرة بهم.

وذكرت المديرية في بيان أن " مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد تمكنت من إلقاء القبض على عصابة من ثلاثة متهمين اثنين منهما من جنسية أجنبية، والثالث عراقي يدعون أن لديهم شركة لتشغيل الأيدي العاملة الأجنبية ضمن منطقة المنصور ب‍بغداد".

وأضاف البيان، أن "عملية القبض تمت بعد أن توفرت معلومات لدى مفارز مكتب تحقيقات الكرخ لمكافحة الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية عن وجود عصابة قامت باحتجاز 4 عاملات نساء وثلاثة رجال أجانب الجنسية داخل الشركة وسحب جوازات سفرهم واجبارهم على العمل القسري والاعتداء عليهم والمتاجرة بهم".

وأشار الى انه "تم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفهم وفق أحكام المادة (٥) من قانون مكافحة الاتجار بالبشر لينالوا جزاءهم العادل".