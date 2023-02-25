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في ختام المؤتمر الـ34.. اتحاد البرلمان العربي يعلن عن تشكيل وفد لزيارة سوريا


أعلن اتحاد البرلماني العربي في بيانه الختامي اليوم للمؤتمر الـ34 الذي اقيم في العاصمة العراقية بغداد عن تشكيل وفد من الاتحاد لزيارة سوريا

وقال الحلبوسي في كلمة له خلال البيان الختامي للمؤتمر الـ34 للاتحاد البرلماني العربي، إنه "تقرر تشكيل وفد من الاتحاد البرلماني العربي لزيارة سوريا، تأكيداً لدعمنا إلى شعب سوريا".

وجاء في البيان الختامي لمؤتمر الاتحاد في بغداد: "يعلن المجتمعون تضامنهم مع الشقيقة سوريا، وتشكيل وفد من الاتحاد البرلماني العربي للتأكيد على دعمها والوقوف مع شعبها واستمرار تقديم الامكانات اللازمة للوقوف مع الأشقاء السوريين بعد حادث الزلزال ا الذي أصاب عدد من المدن والقرى فيها، وضرورة العمل العربي المشترك على كافة المستويات لعودة سوريا إلى محيطها العربي وممارسة دورها في الساحات العربية والإقليمية والدولية".

والبيان الختامي للمؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي الذي اختتم في العاصمة بغداد، شدد على دعم سيادة واستقلال العراق ووحدة أراضيه، ودعم القضية الفلسطينية، وطالب المؤسسات الدولية بتحمل مسؤولياتها ووقف الاعتداءات الاسرائيلية بحق الفلسطينيين.

وأعرب النائب المستقل ناظم الشبلي عن تحفظه على كلمة رئيس البرلمان اليمني التابع لتحالف العدوان السعودي، وأعلن انسحابه من المؤتمر بعد توجيه إساءات الى انصار الله.

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