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كربلاء.. اجتماع أمني لبحث خطة تأمين الزيارة الشعبانية


 ترأس وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، مؤتمراً أمنياً في قيادة عمليات كربلاء لبحث الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة الشعبانية.

وذكرت مكتب الوزير في بيان أن “الشمري، ترأس اليوم السبت، مؤتمراً أمنياً موسعاً في قيادة عمليات كربلاء المقدسة، لمناقشة الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة الشعبانية وتفاصيلها، بحضور محافظ كربلاء المقدسة ونائب قائد العمليات المشتركة وعدد من القادة والآمرين والضباط، فضلاً عن الجهات الخدمية والساندة لهذه الزيارة”.

وأكد الشمري، وفق البيان، على “دعم القطعات الأمنية في المحافظة وضرورة العمل وفق الخطط المرسومة لهذه الزيارة والاهتمام بالجانب الاستخباري الدقيق والتعامل الفوري مع أي معلومات، كما أصدر عددا من التوجيهات التي من شأنها إيجاد أفضل السبل الكفيلة لتأمين الزيارة، داعياً الزائرين الى التعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة. كما استمع سيادته الى إيجاز عن عمل كل جهة وتشكيل والمهام الموكلة إليه خلال هذه الذكرى المباركة”.

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