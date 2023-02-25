ديالى.. حراك لتشكيل تكتل سياسي يقوده نواب انسحبوا من السيادة

كشف السياسي المستقل عدنان محمد، السبت، عن حراك لتشكيل تكتل سياسي يقوده نواب انسحبوا من السيادة في ديالى.

وقال محمد في حديث لـ /المعلومة/، ان "النائبين رعد الدهلكي ومحمد قتيبة البياتي يقودان حاليا حراكا متسارعا لتشكيل تكتل سياسي جديد بعد اسابيع على انسحابهما من السيادة".

واضاف، انهما "يحاولان ان يكون معقل التكتل في بعقوبة اي في اهم مناطق تحالف السيادة ما يعني منافسة اخرى لتحالف بدء بالتفكك بشكل تدريجي".

واشار الى ان "السيادة بالفعل يمر بمرحلة صعبة جدا وخسارته بعقوبة التي قدمت له 4 مقاعد نيابية في انتخابات 2021 امر في غاية الصعوبة ويمثل اكثر خسارة له".

وكان النائبين رعد الدهلكي ومحمد قتيبة البياتي قررا الانسحاب من تحالف السيادة في موقف كشف عن حجم الخلافات بين اقطاب التحالف.