النزاهة تنفذ 4 عمليات ضبط في عدد من الدوائر بمحافظة واسط..

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم السبت، ضبط حالات تلاعبٍ وتزويرٍ ومخالفاتٍ في عددٍ من الدوائر في مُحافظة واسط.

وقالت الدائرة في بيان أشارت فيه إلى "وجود مُخالفاتٍ في تنفيذ إشاراتٍ مروريَّةٍ ضمن مشروع إنشاء إشاراتٍ ضوئيَّةٍ من قبل مُديريَّة بلديَّة العزيزيَّة، وضبط أصل الإضبارة الخاصَّة بالمشروع البالغة كلفته (70,000,000) مليون دينار من قبل فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في واسط، على خلفيَّة عدم قيام البلديَّة بتنظيم عقدٍ مع المكتب المُنفِّذ وإحالة كامل المبلغ إليه؛ خلافاً لتعليمات التنفيذ "أمانة" التي تنصُّ على إحالة 40% فقط من المشروع، إضافة إلى عدم استيفاء مبالغ تأمينات حسن التنفيذ من المكتب المُنفِّذ".

واشارت الى انه "خلال الشهر الجاري تم رصد مُخالفاتٍ في تنفيذ إشاراتٍ مُروريَّةٍ في مُديريَّة بلديَّة النعمانيَّة".

واضافت ان "الفريق نفَّذ عمليَّـتين في دوائر الصحَّة، أولاهما في مستشفى النعمانيَّة أسفرت عن ضبط (15) ختماً و(17) دفتر وصولاتٍ فارغة تعود إلى محلاتٍ مختلفةٍ بحوزة لجنة الصيانة في المستشفى، مُبيّنةً أنَّ أعضاء اللجنة يستخدمونها في إدراج أسعارٍ مبالغٍ فيها بعد شراء أي مواد أو تجهيزاتٍ تتعلق بصيانة المستشفى، فضلاً عن تحرير وصولاتٍ وهميَّةٍ وصرف مبالغها عن طريق حسابات المستشفى لمصلحتهم الشخصيَّة".

وتابعت :"أمَّا العمليَّة الأخرى، فتمَّ تنفيذها في مركز الجوز الصحيِّ ضمن قطاع صحَّة الصويرة، بعد ضبط أوليات أوامر إداريَّةٍ وسجلات العجلات والطلبيَّات الخاصَّة بها، فضلاً عن سجلات الوارد والغيابات؛ لوجود تلاعبٍ وحكٍّ وشطبٍ فيها من قبل ثلاثةٍ من مُوظَّفي المركز".

ولفتت الى ان "مسؤول شعبة الزراعة في ناحية سيّد الشهداء قام بتزويد مجموعةٍ من الفلاحين بكتب تجهيز بذور الحنطة الإضافيَّة لمرَّتين، إلى الشركة العراقيَّة لإنتاج البذور/ فرع الصويرة وإلى شركة ما بين النهرين العامَّة - جرف الندَّاف، خلافاً للقانون".