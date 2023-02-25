قيادي في الاطار: العراق سيكون أكبر المتضررين من انهيارات سدود تركيا

حذر القيادي في الاطار التنسيقي جمال حسن، السبت، من ان العراق سيكون اكثر المتضررين من اي انهيارات في سدود تركيا.

وقال حسن في حديث لـ /المعلومة/ ان "تركيا تملك اكثر من 200 سد في حوض الكاب القريبة من حدود العراق الشمالية وهي تخزن قرابة 600 مليار م3 من المياه"، لافتا الى انها "تقع ضمن جغرافية قريبة جديدة من الزلازل الكبيرة التي ضربت تركيا مؤخرا".

واضاف، ان "العراق سيكون اكثر الدول تضررا من اي انهيارات قد تصيب اي سدود في تركيا مايستدعي التنسيق مع انقرة لاتخاذ كل الاجراءات الاحترازية لتفادي اي خطر خاصة وان كمية المياه المخزونة ستتحول الى تسونامي خطير اذا ما حصل اي طارئ"، لافتا الى "ضرورة النظر بواقعية الى بعض الدراسات التي تشير الى ان خزن تركيا كميات كبيرة من المياه ساهمت في خلق الزلازل الاخيرة".

واشار الى ان " 50% من مناطق العراق في أزمة جفاف حقيقية بسبب جهود انقرة في بناء مئات السدود خلال العقود 4 الماضية دون الاكتراث لحصص لدول المصب"، مؤكدا "اهمية الضغط باتجاه زيادة حصص بغداد من نهري دجلة والفرات ".

وتعاني محافظات عدة من انحسار امدادات نهري دجلة والفرات في السنوات الاخيرة بفعل تاثير السدود التركية.